Mietpreisbremse in Thüringen soll verlängert werden

Die Mietpreisbremse in Thüringen läuft zum Jahresende aus. (Archivbild) © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Die bislang nur für die beiden größten Städte Erfurt und Jena geltende Regelung, die die zulässige Miethöhe bei der Neuvermietung von Wohnraum begrenzt, müsse außerdem ausgeweitet werden, sagte der DGB-Landesvorsitzende Hessen-Thüringen, Michael Rudolph, anlässlich bundesweiter Aktionen gegen steigende Mieten.

Die von der damaligen rot-rot-grünen Landesregierung erlassene Landesverordnung, in der die Mietpreisbremse geregelt ist, laufe zum Jahresende aus.

Zwischen 2016 und diesem Jahr seien die Mieten in Jena um mehr als 41 Prozent gestiegen, in Weimar um rund 44 Prozent und in Erfurt um 39 Prozent, so Rudolph. "Die Mietpreise steigen schneller als die Einkommen und die zusätzlichen Belastungen durch Inflation und Energiepreise verschärfen die Situation weiter", erklärte er.