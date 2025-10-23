Mit einem Weihnachtsbaum: AfD-Politiker attackiert

Erfurt - Am Dienstag eskalierte auf dem Erfurter Anger ein Streit zwischen einem Lokalpolitiker und einer 51-jährigen Frau.

Am Dienstagnachmittag eskalierte ein Streit an einem AfD-Infostand. (Symbolbild) © Bildmontage: Jacob Schröter/dpa, 123RF/smileus

Laut Aussagen der Landespolizeiinspektion Erfurt betreute der AfD-Politiker am Dienstagnachmittag einen Infostand auf dem Anger.

Der Streit gipfelte darin, dass die 51-Jährige den Mann mit einem künstlichen Weihnachtsbaum schlug.



