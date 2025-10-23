Mit einem Weihnachtsbaum: AfD-Politiker attackiert

Am Dienstagnachmittag eskalierte auf dem Erfurter Anger ein Streit zwischen einem Lokalpolitiker und einer 51-jährigen Frau.

Von Marie Pohland

Erfurt - Am Dienstag eskalierte auf dem Erfurter Anger ein Streit zwischen einem Lokalpolitiker und einer 51-jährigen Frau.

Am Dienstagnachmittag eskalierte ein Streit an einem AfD-Infostand. (Symbolbild)
Am Dienstagnachmittag eskalierte ein Streit an einem AfD-Infostand. (Symbolbild)

Laut Aussagen der Landespolizeiinspektion Erfurt betreute der AfD-Politiker am Dienstagnachmittag einen Infostand auf dem Anger.

Der Streit gipfelte darin, dass die 51-Jährige den Mann mit einem künstlichen Weihnachtsbaum schlug.


Obwohl der Lokalpolitiker unverletzt blieb, leiteten die herbeigerufenen Beamten nach dem Angriff ein Strafverfahren wegen versuchter Körperverletzung gegen die 51-jährige Frau ein.

