Baby kurz vorher entbunden? Nabelschnur-Fund beschäftigt weiterhin die Polizei

Neuhaus am Rennweg - Nach dem Fund einer Nabelschnur auf einem Parkplatz in Neuhaus am Rennweg (Landkreis Sonneberg) gibt es weiterhin keine Hinweise zu Mutter und Kind.

Die Ermittler hatten ein Waldgebiet sowie das Gelände rund um die nahegelegene Mutter-Kind-Klinik durchkämmt. © Pia Bayer/dpa

"Es gibt weder gute noch schlechte Neuigkeiten", sagte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage.

Mit Sicherheit fest stehe inzwischen, dass es sich um eine menschliche Nabelschnur handle. Wann genau das Kind entbunden wurde, sei aber unklar, die Nabelschnur werde derzeit untersucht, betonte die Sprecherin. Die Kripo ermittle weiter und nehme Hinweise zu dem Fall entgegen.

Zeugen hatten die Nabelschnur mitsamt Klemme am vergangenen Dienstag (9. Dezember) vor einer Woche auf einem Parkplatz im Ortsteil Steinheid entdeckt. Polizei und Feuerwehr waren danach vor Ort, um nach der unbekannten Mutter und dem Säugling zu suchen.

Der Zustand der Nabelschnur ließ die Einsatzkräfte demnach zunächst vermuten, dass das Baby erst kurz vor dem Fund entbunden worden war.