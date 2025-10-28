Mit Kuscheltier im OP: Kinderuni im Helios Klinikum

Erfurt - Am Dienstagmorgen startete die diesjährige Kinderuni im Erfurter Helios Klinikum. Etwa 20 Kinder der ersten und zweiten Klasse starten in das neue Semester.

Dr. Simone Liebl-Biereige, Chefärztin der Klinik für Anästhesiologie, perioperative Medizin und Notfallmedizin, und Andrea Schreyer, Leitung der Anästhesiepflege, erklärten den Kindern der Kinderuni anschaulich, wie eine Narkose funktioniert. © Helios Klinikum Erfurt

In diesem Jahr dreht sich die Kinderuni rund um das Thema "Grün, ja grün sind alle meine Kleider", denn es geht um den Bereich der Anästhesie, heißt es in der Pressemitteilung des Helios Klinikums.

An Kuschelhund Sparky lernen die Kinder beispielsweise, welche Schritte notwendig sind, damit die Patienten und Patientinnen während der Operation nichts spüren und mit genug Sauerstoff versorgt sind.

Außerdem testen die Kinder selbst verschiedene medizinische Geräte und dürfen unter anderem Blutdruck messen.

"Wir freuen uns jedes Jahr auf die Kinderuni. Es ist schön zu sehen, mit welcher Begeisterung die Kinder Fragen stellen und die Welt der Medizin entdecken", so Dr. Simone Liebl-Biereige.