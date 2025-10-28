Mit Kuscheltier im OP: Kinderuni im Helios Klinikum
Erfurt - Am Dienstagmorgen startete die diesjährige Kinderuni im Erfurter Helios Klinikum. Etwa 20 Kinder der ersten und zweiten Klasse starten in das neue Semester.
In diesem Jahr dreht sich die Kinderuni rund um das Thema "Grün, ja grün sind alle meine Kleider", denn es geht um den Bereich der Anästhesie, heißt es in der Pressemitteilung des Helios Klinikums.
An Kuschelhund Sparky lernen die Kinder beispielsweise, welche Schritte notwendig sind, damit die Patienten und Patientinnen während der Operation nichts spüren und mit genug Sauerstoff versorgt sind.
Außerdem testen die Kinder selbst verschiedene medizinische Geräte und dürfen unter anderem Blutdruck messen.
"Wir freuen uns jedes Jahr auf die Kinderuni. Es ist schön zu sehen, mit welcher Begeisterung die Kinder Fragen stellen und die Welt der Medizin entdecken", so Dr. Simone Liebl-Biereige.
Das Helios Klinikum Erfurt ist Partner der Kinderuni Erfurt, die in Kooperation mit der Universität Erfurt und der Fachhochschule Erfurt veranstaltet wird.
Während des Wintersemesters stehen noch weitere Vorlesungen und Mitmachaktionen an, wie beispielsweise "Schneewittchen und die Zwerge vom Rettungsdienst" und "Blaulicht und Tatütata – was kommt denn da gefahren?".
Titelfoto: Helios Klinikum Erfurt