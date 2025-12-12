Nabelschnur auf Parkplatz von Mutter-Kind-Klinik gefunden: Weiter viele Fragezeichen

Neuhaus am Rennweg - Auf einem Parkplatz einer Mutter-Kind-Klinik in Neuhaus am Rennweg (Landkreis Sonneberg) wurde ein Stück Nabelschnur am Klemme gefunden. Die Polizei ermittelt weiter.

Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort. © NEWS5 / Steffen Ittig

Bislang seien keine relevanten Hinweise zur möglichen Mutter mitsamt Baby eingegangen, teilte eine Polizeisprecherin mit. Die Nabelschnur werde untersucht.

Nachdem Zeugen die Nabelschnur am Dienstagnachmittag auf einem Parkplatz im Ortsteil Steinheid entdeckt hatten, waren Polizei, Feuerwehr, Bergwacht und Rettungshundestaffeln vor Ort, um nach der unbekannten Mutter und dem Säugling zu suchen.

Der Zustand der Nabelschnur ließ demnach vermuten, dass das Baby erst kurz vor dem Fund entbunden worden war. Mit Großaufgebot gesucht wurde, weil die Polizei nicht ausschließen konnte, dass Mutter und Kind gesundheitlich beeinträchtigt sind.