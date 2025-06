Fête de la Musique: Auch in Thüringen treten Musiker an öffentlichen Orten auf

Apolda/Erfurt/Mühlhausen/Gera/Sonneberg - Live, meist unter freiem Himmel und kostenlos: Zur Fête de la Musique treten am Samstag auch in Thüringer Städten Musikerinnen und Musiker an öffentlichen Orten auf und bringen verschiedene Stilrichtungen auf die Straßen.

Zur Fête de la Musique treten am Samstag auch in Thüringer Städten Musikerinnen und Musiker an öffentlichen Orten auf. (Symbolbild) © Michael Reichel/dpa-Zentralbild/dpa

"Ob Akkordeon oder Jazz, Indie-Rock oder Irish Folk – die Musik klingt aus allen Ecken der Stadt", heißt es dazu etwa auf der Website der Stadt Mühlhausen. Dort werden an elf Orten jeweils verschiedene Künstlerinnen und Künstler zu erleben sein.

Allein in Erfurt sind Konzerte an mehr als 30 Orten geplant. Wie viele andere Städte in Thüringen, beteiligt sich die Landeshauptstadt schon seit etlichen Jahren an dem speziellen weltweiten Musik-Aktionstag.

In Apolda sind es rund zehn Orte, in Eisenach sind laut Stadtangaben 30 Acts zu erleben. In Jena findet die "Fête" mit ihren mehr als 30 Musik-Spots parallel zur Demonstration zum Christopher Street Day statt.

Auch in Weimar, Sonneberg, Pößneck im Saale-Orla-Kreis, Meiningen, Gera, Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis), Bad Tabarz (Landkreis Gotha) und Bad Blankenburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) soll an etlichen Stellen musiziert werden. Erstmals ist in diesem Jahr auch in Hermsdorf im Saale-Holzland-Kreis eine "Fête" geplant.