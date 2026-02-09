Pflichtumtausch läuft: Wer seinen Führerschein jetzt erneuern muss

Erfurt - Zehntausende Auto- und Motorradfahrer in Thüringen haben in den vergangenen Jahren ihre veralteten Führerscheine umgetauscht.

In Deutschland müssen alle vor 2013 ausgestellten Führerscheine bis zum 19. Januar 2033 umgetauscht werden. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa/dpa-tmn

Dem Landesverwaltungsamt zufolge summiert sich die Zahl der ausgetauschten Führerscheine allein im Zeitraum von Anfang 2020 bis Ende 2024 in ganz Thüringen auf insgesamt 240.657, wie die Behörde auf Anfrage mitteilte.

In Deutschland müssen insgesamt alle vor 2013 ausgestellten Führerscheine bis zum 19. Januar 2033 umgetauscht werden. Der Pflichtumtausch erfolgt stufenweise nach Geburtsjahr oder Ausstellungsjahr.

Wie in anderen Kommunen auch gehört die Umtauschpflicht in der Zulassungsstelle der Stadt Erfurt zum Alltagsgeschäft. "Die Nachfrage nach Terminen ist in den letzten Jahren sehr groß", sagte Stadtsprecherin Sprecherin Wenke Ehrt.

In den vergangenen Wochen sei diese noch einmal spürbar angestiegen, weil am 19. Januar ein Stichtag zum Umtausch abgelaufen war.

Problem laut Ehrt: Viele Führerscheininhaber warten bis kurz vor Ablauf der jeweiligen Umtauschfrist.