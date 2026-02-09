Grüne Pfannkuchen: Aktionstag am Dienstag unterstützt Kinderhospizarbeit
Thüringen - Am 10. Februar, dem bundesweiten Tag der Kinderhospizarbeit, werden in den Filialen der Bäckerei Bergmann wieder grüne Pfannkuchen gebacken.
Mit der besonderen Aktion soll auf die wichtige Arbeit der Kinder- und Jugendhospize aufmerksam gemacht und Solidarität gezeigt werden.
Die Farbe Grün steht an diesem Tag bundesweit als Symbol für Hoffnung und Unterstützung. Der Erlös aus dem Verkauf der Pfannkuchen geht zu 100 Prozent an das Kinderhospiz Mitteldeutschland.
Bereits zum fünften Mal werden grüne Pfannkuchen für den guten Zweck verkauft, wobei die Aktion von Jahr zu Jahr erfolgreicher wird: 2022 wurden knapp über 2500 Pfannkuchen verkauft, im letzten Jahr stieg die Zahl auf insgesamt 25.000 in ganz Thüringen.
Ziel der Aktion ist es, ein Thema sichtbar zu machen, das viele Menschen im Alltag ausblenden, weil es emotional berührt und oft schwer auszuhalten ist.
Der 10. Februar steht stellvertretend für die ganzjährige Arbeit der Kinder- und Jugendhospize. Mit der Pfannkuchen-Aktion sollen Gespräche angestoßen, Bewusstsein geschaffen und regionale Unterstützung gefördert werden. Die Bäckerei engagiert sich dabei bewusst vor Ort, um Hilfe dort wirksam werden zu lassen, wo sie unmittelbar ankommt.
Titelfoto: Bildmontage: Bäckerei Bergmann, Frank Hammerschmidt/dpa