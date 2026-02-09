Grüne Pfannkuchen: Aktionstag am Dienstag unterstützt Kinderhospizarbeit

Thüringen - Am 10. Februar, dem bundesweiten Tag der Kinderhospizarbeit, werden in den Filialen der Bäckerei Bergmann wieder grüne Pfannkuchen gebacken.

Mit grünen Pfannkuchen wird am 10. Februar auf die Kinder- und Jugendhospizarbeit aufmerksam gemacht. (Symbolbild) © Bildmontage: Bäckerei Bergmann, Frank Hammerschmidt/dpa

Mit der besonderen Aktion soll auf die wichtige Arbeit der Kinder- und Jugendhospize aufmerksam gemacht und Solidarität gezeigt werden.



Die Farbe Grün steht an diesem Tag bundesweit als Symbol für Hoffnung und Unterstützung. Der Erlös aus dem Verkauf der Pfannkuchen geht zu 100 Prozent an das Kinderhospiz Mitteldeutschland.

Bereits zum fünften Mal werden grüne Pfannkuchen für den guten Zweck verkauft, wobei die Aktion von Jahr zu Jahr erfolgreicher wird: 2022 wurden knapp über 2500 Pfannkuchen verkauft, im letzten Jahr stieg die Zahl auf insgesamt 25.000 in ganz Thüringen.

Ziel der Aktion ist es, ein Thema sichtbar zu machen, das viele Menschen im Alltag ausblenden, weil es emotional berührt und oft schwer auszuhalten ist.