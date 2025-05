Radikalisierung junger Menschen in rechtsextremer Szene - Das sagt Thüringens IM

Erfurt - Thüringens Innenminister Georg Maier (58) sieht in der Verbreitung rechtsextremer und rassistischer Inhalte in sozialen Medien einen möglichen Grund für die Radikalisierung junger Menschen in der rechtsextremen Szene.

Zuvor war die Bundesanwaltschaft in mehreren Bundesländern gegen eine mutmaßliche rechte Terrorgruppe vorgegangen. Fünf Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 Jahren wurden festgenommen. Sie sollen Mitglieder - in einem Fall Unterstützer - einer rechtsextremistischen Terrorvereinigung sein, die sich "Letzte Verteidigungswelle" nennt.

In Thüringen gab es keine Festnahmen. Nach dpa-Informationen ist der Grund dafür, dass zwei Verdächtige bereits in Untersuchungshaft sitzen.

Maier sagte, es mache ihn betroffen, dass die Verdächtigen so jung seien. "Es ist bedauerlich." Rechtsextreme nutzten verschiedene Kanäle, Jugendliche anzusprechen - etwa in Sportvereinen, in der Fußball-Fanszene und in sozialen Medien. Das scheine ihnen auch zu gelingen.