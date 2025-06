Seniorin (†78) ermordet? Polizei nimmt 50-jährige Frau fest

Die tatverdächtige Frau (50) sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa

Wie die Polizei am Freitagnachmittag erklärte, handelt es sich um eine 50-Jährige. Die Kripo Suhl und die Mordkommission des Landeskriminalamtes hatten die Frau wenige Stunden nach dem Leichenfund ermittelt.

Die Dame sitzt inzwischen in Untersuchungshaft und gilt als dringend tatverdächtig.

Den bisherigen Angaben nach soll sich die Tat in einem Mehrfamilienhaus in Brotterode ereignet haben. Die Leiche der 78-Jährigen war am Donnerstagnachmittag gefunden worden. Am Abend wurde dann die Tatverdächtige festgenommen.

Die 50-Jährige wurde anschließend einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete unmittelbar Untersuchungshaft an. Die tatverdächtige Frau wurde daraufhin in ein Gefängnis gebracht.