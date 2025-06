Sie waren in alter Fabrikhalle unterwegs: Jugendliche schwer verletzt

Ilmenau - Zwei Jugendliche waren im thüringischen Ilmenau in einer alten Fabrikhalle unterwegs - wenig später mussten sie mittels Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden.

Alles in Kürze

Die beiden Jugendlichen gelten laut Polizei als schwer verletzt. (Symbolbild) © 123rf/raecher

Die beiden Jugendlichen (13, 14) begaben sich am Sonntagabend auf ein Abrissgelände an der Langewiesener Straße in Ilmenau, wie aus Angaben der Polizei hervorgeht.

Aufgrund bereits entfernter Fenster seien sie in eine alte, im Abriss befindliche, Fabrikhalle gelangt. In dieser habe sich ein altes Fass mit einer unbekannten, brennbaren Flüssigkeit befunden.

Laut Polizei warf einer der Jungen ein brennendes Stück Papier in die Tonne, "wodurch es zu einer Verpuffung mit einer Stichflamme kam".