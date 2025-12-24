So viel Geld soll 2026 in den Fuhrpark der Thüringer Polizei fließen

Thüringen - Thüringen investiert nach Angaben des Innenministeriums kommendes Jahr rund 7,9 Millionen Euro in den Fuhrpark der Polizei .

Thüringens Innenminister Georg Maier (58, SPD) spricht sich für die Investitionen in den Fuhrpark der Polizei aus. © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Im Jahr 2027 sind noch einmal rund 9,5 Millionen Euro vorgesehen, wie das Ministerium in Erfurt mitteilte.

Zudem seien im beschlossenen Doppelhaushalt rund 5,3 Millionen Euro im Jahr 2027 für die Weiterentwicklung eines Digitalfunknetzes vorgesehen.

"Mit dem Doppelhaushalt investieren wir gezielt in moderne Ausstattung, leistungsfähige Kommunikation und in Strukturen, die unsere Einsatzkräfte im Alltag wie in besonderen Lagen handlungsfähig halten", erklärte Thüringens Innenminister Georg Maier (58, SPD) in einer Mitteilung.

Sicherheit sei eine zentrale staatliche Aufgabe und brauche eine verlässliche finanzielle Grundlage.

Für Geräte, Ausrüstung und Waffen bei der Polizei sind den Angaben zufolge 2026 rund 2,4 Millionen Euro und im Jahr 2027 rund 13,9 Millionen eingeplant. Demnach enthält der Doppelhaushalt auch eine sogenannte Verpflichtungsermächtigungen für die Beschaffung von zwei neuen Polizeihelikoptern, die jeweils rund 22,5 Millionen Euro kosten.