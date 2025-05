Tausende bei Wallfahrt in Thüringen: Dazu ruft Bischof Neymeyr auf!

Alles in Kürze

Wachstedt – Tausende Menschen sind am Himmelfahrtstag zur traditionellen Männerwallfahrt im Thüringer Eichsfeld gekommen.

Bischof Ulrich Neymeyr feiert mit den Teilnehmern der Männerwallfahrt des Bistums Erfurt zum Klüschen Hagis im Eichsfeld am Feiertag Christi Himmelfahrt einen Gottesdienst. © Martin Schutt/dpa

Am Gottesdienst unter freiem Himmel an der Wallfahrtskirche Klüschen Hagis bei Wachstedt beteiligten sich nach Angaben eines Sprechers des Bistums Erfurt etwa 6.000 Männer, aber auch Familien. Die Teilnehmerzahl habe sich damit etwa auf dem Niveau der vergangenen Jahre bewegt.

Die Männerwallfahrt des Bistums am Himmelfahrtstag im katholisch geprägten Eichsfeld hat eine jahrzehntelange Tradition. Auch anderorts in Thüringen wurden Gottesdienste der katholischen und evangelischen Kirche gefeiert - oft im Grünen. Viele Thüringer nutzten den Feiertag für Ausflüge in die Natur.

Das diesjährige Leitwort bei der Männerwallfahrt lautet: "Pilger sind wir" als Symbol für ein gemeinsames Unterwegssein. Der Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr sagte in seiner Predigt, pilgern verbinde Menschen aller Religionen, denn in allen Religionen gebe es Wallfahrten und Pilgerschaften.

Der Pilger sei ein Fremder mit wenig Gepäck. "Das Fremdsein macht sensibel für die Fremden unter uns. Wer als Pilger anderswo ein Fremder war, versteht die Fremden in der Heimat und begreift das Wort Jesu: „Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen“."