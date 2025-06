26.06.2025 07:51 Thüringen-Vorhersage: Gewitter, lokale Unwetter mit heftigem Starkregen

In einer Thüringen-Vorhersage wurde auf on Westen aufziehende Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen am Nachmittag bis zum Abend hingewiesen.

Von Carsten Jentzsch

Erfurt - In Thüringen könnte es am Donnerstag mitunter recht ungemütlich werden. Alles in Kürze Thüringen erwartet am Donnerstag wechselnde Bewölkung.

Schauer und Gewitter mit Starkregen sind möglich.

Lokale Unwetter mit heftigem Regen und Hagel prognostiziert.

Höchstwerte zwischen 27 und 31 Grad erwartet.

Tiefstwerte liegen zwischen 15 und 17 Grad. Mehr anzeigen Von Westen aufziehende Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen am Nachmittag bis zum Abend wurden vorhergesagt. © Carsten Jentzsch Es ist wechselnd, zeitweise stark bewölkt, wie am Morgen aus der Thüringen-Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorging. Zudem wurde auf erste Schauer am Vormittag hingewiesen. Obendrein wurden von Westen aufziehende Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen am Nachmittag bis zum Abend prognostiziert. Lokal sind Unwetter mit heftigem Starkregen, schweren Sturmböen oder orkanartigen Böen sowie größerem Hagel wahrscheinlich. Thüringen Wetter Der Sommer kommt! Über 30 Grad am Wochenende in Thüringen Thüringen Wetter So bereiten sich Thüringens Großstädte auf die Hitze vor Die Höchstwerte liegen laut DWD zwischen 27 und 31 Grad. "In der Nacht zum Freitag bei wechselnder Bewölkung anfangs örtlich noch Schauer und Gewitter, im Verlauf ostwärts abziehend", so die Experten. Die Tiefstwerte liegen den Angaben zufolge zwischen 17 und 15 Grad, im Bergland bis 13 Grad.

Titelfoto: Carsten Jentzsch