Thüringer Mühlentag sorgt für Massenandrang an Pfingsten

Das fast 300 Jahre alte drehbare Holzbauwerk haben Burkhardt und seine Mitstreiter zehn Jahre lang mühevoll saniert. Was viele Besucher überrascht: Mittlerweile dreht sich die Mühle auch elektrisch - zu Anschauungszwecken.

Noch größer war der Ansturm in Lumpzig im Altenburger Land, berichtete Martin Burkhardt, Mitbetreiber der Bockwindmühle der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Erfurt : "Es hört gar nicht auf. Ich rechne mit bestimmt 3000 Besuchern." Der Vorstandsvorsitzende des Altenburger Bauernhöfevereins und seine Helfer haben an diesem Tag zahlreiche Angebote organisiert, darunter auch Führungen durch die historische Mühle.

Besucher besichtigten die Bockwindmühle von 1732 in Lumpzig im Altenburg Land. © Bodo Schackow/dpa

"Wir haben ein Riesenglück mit dem Wetter und es waren nur ganz leichte Böen", so Burkhard, der das gesamte Wochenende nervös auf sein Telefon geschaut hatte.

Noch am Samstag und Sonntag hatte es in Thüringen laut Deutschem Wetterdienst teilweise Windgeschwindigkeiten zwischen 65 und 85 Kilometer pro Stunde gegeben. Bei solchen Verhältnissen wäre ein Betrieb der Mühle nicht denkbar gewesen, so Burkhardt. Nicht ausreichend gesichert, könne die gesamte Mühle umkippen.

Bei Live-Musik erlebten mehrere hundert Gäste auch in der Heiligen Mühle in Erfurt die Wirkweise der historischen Wassermühle. Die Führungen im Dreiviertelstundentakt seien gut besucht, sagte Hobby-Müller Jürgen Naue der dpa. Die Familie nehme bereits seit 1997 regelmäßig am Mühlentag teil.