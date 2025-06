14-Jähriger klaut Auto seiner Eltern und flüchtet vor der Polizei

Rosenthal am Rennsteig - Ein minderjähriger Autofahrer ist am Montagabend im Saale-Orla-Kreis vor der Polizei geflüchtet.

Der 14-Jährige hatte sich einer Polizeikontrolle entzogen und war anschließend vor der Polizei abgehauen. (Symbolfoto) © Bildmontage: Marijan Murat/dpa, Bodo Schackow/dpa

Der 14-Jährige hatte sich den Autoschlüssel ohne Kenntnis seiner Eltern gekrallt und anschließend eine Spritztour unternommen.

Gegen 23.20 Uhr geriet der Jugendliche in Rosenthal am Rennsteig in eine Polizeikontrolle. Der Jugendliche wollte sich allerdings nicht kontrollieren lassen und ergriff mit seinem Wagen die Flucht.

Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 km/h bretterte er in der Folge durch mehrere Ortschaften und versuchte so, die Beamten abzuschütteln. Zwischen den Ortsteilen Sparnberg und Pottiga fuhr er sich dann jedoch fest und rollte im Anschluss gegen ein dahinter befindliches Polizeiauto.

Neben dem minderjährigen Fahrer befanden sich noch drei weitere Jugendliche im Alter zwischen 14 und 15 Jahren im Auto. Den 14-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen.