17.07.2025 16:25 Arbeiter verletzt sich schwer - Hubschrauber nach Gabelstapler-Unfall im Einsatz

Rettungsdienst, Polizei sowie das Amt für Arbeitsschutz kamen am Donnerstag in der Harzstraße in Ellrich zum Einsatz. Ein Arbeiter verletzte sich schwer.

Ellrich - Ein Arbeiter ist in Thüringen schwer verletzt worden. Alles in Kürze Arbeiter schwer verletzt nach Gabelstapler-Unfall in Ellrich

Unfall passierte gegen 9 Uhr in der Harzstraße

Rettungshubschrauber brachte Verletzten ins Klinikum

Polizei und Arbeitsschutzamt ermitteln Umstände

48-jähriger Arbeiter war bei Unfall betroffen Mehr anzeigen Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. (Symbolfoto) © 123rf/raecher Rettungsdienst, Polizei sowie das Amt für Arbeitsschutz kamen am Donnerstag - gegen 9 Uhr - in der Harzstraße in Ellrich zum Einsatz, wie aus Angaben der Polizei hervorging. Aus noch ungeklärter Ursache sei ein Gabelstapler mit einem Arbeiter (48) zusammengestoßen. Dieser habe sich hierbei schwer verletzt. Den Angaben zufolge wurde der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Klinikum verbracht. Nunmehr gelte es, die genauen Umstände des Unfalls zu ermitteln, so die Beamten.

