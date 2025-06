Er war in Motorrad-Gruppe unterwegs: Biker stirbt an Unfallort

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Biker in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr, wie aus Polizei-Angaben hervorging. © NEWS5 / Steffen Ittig

Der Unfall ereignete sich auf der L2628 zwischen Themar und Marisfeld, wie die Polizei TAG24 am frühen Mittwochnachmittag auf Anfrage bestätigte.

Was ist passiert? Ein Motorradfahrer (71) sei in einer Rechtskurve - aus bislang ungeklärter Ursache - in den Gegenverkehr geraten und mit einem Auto zusammengestoßen. Noch am Unfallort erlag der Mann den Angaben nach seinen schweren Verletzungen.

Der Autofahrer (64) galt als leicht verletzt. Zum entstandenen Sachschaden konnten zum Zeitpunkt des Gesprächs noch keine Angaben gemacht werden.

Vor Ort sei ein Gutachter zum Einsatz gekommen. Eine Vollsperrung wurde eingerichtet, wie dem Gespräch zu entnehmen war.