12.07.2025 15:13 Vollsperrung mitten in den Sommerferien: Hauptverkehrs-Achse über Wochen dicht

Von Christian Rüdiger

Gotha - Mitten in den Sommerferien entsteht in Gotha eine Großbaustelle. Autofahrer müssen wegen der Vollsperrung eine Umleitung in Kauf nehmen. Alles in Kürze Vollsperrung in Gotha von 21. Juli bis 8. August

Langensalzaer Straße wegen Straßenbauarbeiten gesperrt

Umleitungen stadteinwärts und nach Bad Langensalza

Autoverkehr wird über Müllersweg umgeleitet

Ab Montag (21. Juli) kommt der Verkehr durch die Langensalzaer Straße zum Erliegen. Der Abschnitt der Bundesstraße 247 soll bis voraussichtlich 8. August gesperrt bleiben, wie das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr mitteilte. Betroffen ist der Bereich zwischen Steinstraße und Heutalsweg, auf Höhe der Evangelischen Regelschule. Laut der Behörde seien Straßenbauarbeiten der Grund für die Vollsperrung. Autofahrer müssen sich auf Umleitungen sowohl stadteinwärts als auch in Richtung Bad Langensalza einstellen. Den Angaben nach wird der Autoverkehr über den Müllersweg, die Pfullendorfer Straße, Steinstraße und Lassallestraße zur Oststraße umgeleitet. In Gegenrichtung wird der Verkehr über die Kindleber Straße und die Pfullendorfer Straße in Richtung Müllersweg geführt. Eine andere Route wird für den Lkw-Verkehr eingerichtet. Die Sattelzüge müssen in Warza über die Kreisstraße nach Bufleben und über die Landesstraße 1027 in Richtung Kindleber Straße und umgekehrt fahren. Laut dem Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr werden alle Umleitungen während der Bauarbeiten vollumfänglich ausgeschildert sein.

Titelfoto: Stefan Sauer/dpa