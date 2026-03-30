War es friedlich? Bundespolizei zieht Bilanz nach Thüringenderby

Rund 15.000 Fans haben am 29. März 2026 das Thüringenderby zwischen Rot-Weiß Erfurt und dem FC Carl Zeiss Jena im Steigerwaldstadion in Erfurt verfolgt.

Von Marie Pohland

Erfurt - Rund 15.000 Fans haben am 29. März 2026 das Thüringenderby zwischen Rot-Weiß Erfurt und dem FC Carl Zeiss Jena im Steigerwaldstadion in Erfurt verfolgt.

Beim Thüringenderby in Erfurt wurden rivalisierende Fans durch einen Großeinsatz der Polizei konsequent getrennt. © IMAGO / Funke Foto Services Aufgrund der langjährigen Fanrivalität waren Bundes- und Landespolizei mit einem Großaufgebot im Einsatz. Oberste Priorität hatte nach Angaben der Polizei die Trennung der rivalisierenden Fangruppen, insbesondere gewaltbereiter Anhänger. Bahnreisende Gästefans wurden deshalb von der Polizei auf der Strecke zwischen Jena-West und Erfurt begleitet. Wegen Bauarbeiten mussten die Jenaer Fans in Weimar umsteigen, weshalb auch der Bahnhof dort besonders gesichert wurde.

1600 Fans reisten mit der Bahn an