Welche Auswirkungen hat der Iran-Krieg auf Thüringen?

Thüringen - Ein längerer und größerer Krieg im Nahen Osten hätte nach Einschätzung von Thüringens Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (56, CDU ) schwere Folgen für die Wirtschaft .

Thüringens Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (56, CDU) warnt vor neuem Krisenmodus durch Iran-Krieg. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

"Das könnte die leichte wirtschaftliche Belebung schnell im Keim ersticken und uns in den Krisenmodus der vergangenen Jahre zurückkatapultieren", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Indirekte Effekte des Krieges wie steigende Öl- und Gaspreise oder Störungen von Lieferketten seien besorgniserregend.

Monatelange Auseinandersetzungen und eine Ausweitung des Konflikts würden die Weltwirtschaft hart treffen. Die deutschen Standortnachteile würden dadurch verstärkt werden.

Boos-John betonte, aktuell seien viele Einschätzungen noch Spekulation. "Auch bei den Unternehmen nehme ich derzeit keinerlei Panikstimmung wahr." Aus wirtschaftlicher Perspektive sei entscheidend, dass der Konflikt so schnell wie möglich beendet werde und sich Handels- und Lieferbeziehungen zügig wieder normalisierten. "Das ist für mich im Moment tatsächlich auch das realistischste Szenario."