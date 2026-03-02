Welches Gemüse wird in Thüringen am meisten geerntet?

Thüringen - Thüringens Gemüsebauern haben im vergangenen Jahr eine gute Ernte eingefahren.

In Thüringen wurden im vergangenen Jahr rund 10.200 Tonnen Freilandgemüse geerntet. (Archivfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Insgesamt seien rund 10.200 Tonnen Freilandgemüse geerntet worden und damit ein Drittel mehr als im Vorjahr, wie das Landesamt für Statistik mitteilte.

Allerdings hatte es 2024 beim Weißkohl, dem ertragsmäßig zweitwichtigsten Gemüse im Freistaat, einen deutlichen Einbruch gegeben. Am häufigsten werden in Thüringen Zwiebeln geerntet.

Sowohl für die Zwiebel als auch für den Kohl sei der abwechslungsreiche Sommer im vergangenen Jahr gut gewesen, sagte Martin Krumbein vom Lehr- und Versuchszentrum Gartenbau in Erfurt.

Ausschläge bei den Erntemengen für einzelne Gemüsearten sollten seiner Ansicht nach nicht überinterpretiert werden, da die Anbauflächen auch vergleichsweise gering seien.