Zahl der exzessiven Raucher in Thüringen drastisch gestiegen

Erfurt - Die Zahl der exzessiven Raucher ist in Thüringen in den vergangenen Jahren drastisch gestiegen.

Die KKH zählt nach eigenen Angaben rund 1,5 Millionen Versicherte bundesweit, davon waren 2023 rund 46.000 Menschen in Thüringen bei der Krankenkasse versichert. (Symbolbild) © 123RF/grebeshkovmaxim

Laut einer Hochrechnung der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) auf Basis ihrer Versicherten stieg die Zahl der Tabaksüchtigen im Freistaat von 2013 bis 2023 auf das Doppelte an, wie die Krankenkasse mitteilte.

Das sei bundesweit die stärkste Zunahme gewesen. Demnach wurden 2023 in Thüringen rund 140.000 Menschen wegen Tabakabhängigkeit, Entzugserscheinungen oder psychischer Probleme aufgrund von Tabak ärztlich behandelt.

Rund ein Fünftel dieser exzessiven Raucher (20,4 Prozent) war den Angaben nach zu diesem Zeitpunkt auch an einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) erkrankt. Zehn Jahre zuvor habe die Quote in Thüringen noch bei 17,6 Prozent gelegen.

"Unsere Zahlen zeigen nur die Spitze des Eisbergs, denn wir können nur diejenigen Fälle auswerten, in denen eine Tabakabhängigkeit ärztlich diagnostiziert wurde", betonte Michael Falkenstein, KKH-Experte für Suchtfragen.