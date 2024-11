Aleks Petrovic lässt Liebes-Bombe platzen: Er heiratet seine Vanessa Nwattu!

Türkei/Köln - Sie hat "Ja" gesagt! In den sozialen Netzwerken hat Realitystar Aleksander Petrovic (32) am Sonntag die Hochzeits-Bombe platzen lassen.

Nach zwei Jahren Beziehung hat Aleksander Petrovic seiner Vanessa Nwattu die alles entscheidende Frage gestellt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Vanessa Nwattu

Zwei Jahre nach dem ersten Aufeinandertreffen bei "Temptation Island VIP" läuten beim "maskulinen Mann" und seiner Vanessa schon bald die Hochzeitsglocken.

Via Instagram teilte der 32-Jährige am Abend die frohe Botschaft mit seiner Community. "She said … YES!", lautet die rührende Überschrift über seiner ausführlichen Liebeserklärung.

Seit Wochen soll sich der "Fame Fighting"-Boxer auf die Frage aller Fragen vorbereitet und hinter den Kulissen am romantischen Antrag gearbeitet haben. "Gott sei Dank sind die wochenlangen Pläne so aufgegangen, dass Vanessa nichts von meinem Antrag vermutet hat."

Getarnt als Fotoshooting lockte der gebürtige Serbe seine Auserwählte demnach vor die Kamera, um den alles entscheidenden Moment für die Nachwelt festzuhalten.

Vor traumhafter Kulisse und unzähligen Heißluftballons ging Aleks nach herzergreifender Rede schließlich auf die Knie.