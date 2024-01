An Krebs erkrankte Shannen Doherty plant ihre Beerdigung

Am Montag sprach Shannen Doherty (52) in ihrem Podcast mit ihrem besten Freund, Chris Cortazzo, über ihre Beerdigung. © Screenshot Instagram/theshando

Die Krebserkrankung der 52-Jährigen ist in Stadium 4 und gilt damit als fortgeschritten, da sich bereits Metastasen gebildet haben. In der neuesten Folge ihres Podcasts Let's Be Clear sprach die "Beverly Hills, 90210"-Darstellerin am Montag mit ihrem besten Freund, Chris Cortazzo, über ihre Pläne, was mit ihren sterblichen Überresten passieren soll.

Niemand würde die Schauspielerin besser als Cortazzo, der auch als Testamentsvollstrecker arbeitet, kennen. Beide verbinde eine "lebenslange Freundschaft voller Liebe, Lachen und sogar ein paar schreienden Auseinandersetzungen", hieß es im Podcast.

Kein Wunder also, dass sich Doherty ihm in diesem schwierigen Gespräch anvertraute und beide sogar darüber lachen konnten, als es um Bestattungslisten und die Nachlassplanung ging.

"Das ist so ein krankhaftes Gespräch, aber es macht auch so viel Spaß", sagte Doherty. Und ging dann ins Detail: "Ich möchte, dass meine sterblichen Überreste mit denen meines Hundes und meines Vaters vermischt werden."

Zwar wisse sie noch nicht genau, wie ihre letzte Ruhe aussehen könnte, aber sie wünsche sich eine "gesunde Mischung" der verfügbaren Optionen. So interessiere sie beispielsweise die Idee, ihre Asche zu verwenden, um "daraus einen Baum wachsen zu lassen".

Hinsichtlich des Ortes wolle sie einen Platz finden, "den mein Vater und ich wirklich geliebt haben und der uns sehr viel bedeutet". Beide hätten in Malibu im US-Bundesstaat Kalifornien "kostbare Zeit" miteinander verbracht.