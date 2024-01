Brustkrebs durch künstliche Befruchtung? Wurde Shannen Doherty ihr Kinderwunsch zum Verhängnis?

Shannen Doherty (52) leidet an Brustkrebs. © John Salangsang/Invision/AP/dpa

Vor knapp neun Jahren erhielt Shannen Doherty die bittere Diagnose Brustkrebs. Inzwischen hat die Krankheit gestreut und auch die Knochen der Schauspielerin befallen. Dass Shannen den Kampf gegen den Krebs gewinnen kann, gilt als unwahrscheinlich.

In ihrem Podcast "Let's Be Clear" sprach die 52-Jährige nun mit ihrem Onkologen über ihren Zustand und suchte dabei auch nach dem möglichen Grund für ihr schweres Schicksal, der für den Serienstar schon kurz nach der Diagnose auf der Hand zu liegen schien.



Nach einem Bericht des US-Magazins Entertainment Tonight ging Shannen damals davon aus, dass ihre Erkrankung in direktem Zusammenhang mit ihrem unerfüllten Kinderwunsch stehe.



Während ihrer Ehe mit Kurt Iswarienko (48) habe sie versucht, schwanger zu werden und sich mehrmals künstlich befruchten lassen, erzählte die ehemalige "Beverly Hills, 90210"-Darstellerin im Gespräch mit ihrem Arzt.

"Ich glaubte, dass ich wegen der künstlichen Befruchtung an Krebs erkrankte", gestand Doherty und berief sich auf mehrere ähnliche Fälle aus ihrem Freundeskreis: "Viele andere Frauen, die ich kannte und die sich einer künstlichen Befruchtung unterzogen hatten, bekamen am Ende ebenfalls Brustkrebs."

In ihrem Kopf hätten sich die Zahlen gehäuft, was sie mehr und mehr in ihrer Annahme bestätigt habe, so die 52-Jährige.