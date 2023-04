"Banana Boat"-Legende Harry Belafonte im Alter von 96 Jahren gestorben

New York - Der US-amerikanische Sänger, Schauspieler und Entertainer Harry Belafonte ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Dies bestätigte sein Sprecher, Ken Sunshine, am Dienstag. Ursache sei laut Sunshine eine kongestive Herzinsuffizienz .

Der legendäre US-Sänger und Schauspieler Harry Belafonte starb im Alter von 96 Jahren. © picture alliance / Frank May/dpa

Belafonte erlebte seinen Aufstieg in den 1950er Jahren, als Rassentrennung in den USA noch weit verbreitet war. Somit war sein Aufstieg in die oberen Ränge des Showbusiness historisch - und seine Art, mit Volksmusik die Pop-Charts zu stürmen und Rassenbarrieren zu überwinden, eine Klasse für sich.

Zwar war er nicht der erste schwarze Entertainer - vor ihm gab es bereits etwa Louis Armstrong und Ella Fitzgerald. Aber keiner erregte so viel Aufsehen wie er, und einige Jahre lang war niemand in der Musik, ob Schwarz oder Weiß, größer, schreibt die New York Post.

Bald galt sein Hauptaugenmerk jedoch den Bürgerrechten und er wurde zu einer wichtigen Kraft dieser Bewegung.

Bekannt wurde der Sohn westindischer Einwanderer mit Hits wie "Day-O (The Banana Boat Song)" und "Jamaica Farewell" und löste damit eine Begeisterung für karibische Musik aus.

Sein Album "Calypso" aus dem Jahr 1956, auf dem beide Lieder enthalten waren, erreichte kurz nach seiner Veröffentlichung die Spitze der Billboard-Albumcharts und hielt sich dort 31 Wochen lang.