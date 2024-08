Ben Zucker auf Tour: "Wir streiten uns ständig"

Timmendorf/Dresden - Open-Air-Konzerte bergen immer ein gewisses Risiko: Wenn das Wetter nicht mitspielt, kann die Stimmung der Zuschauer schnell kippen. Ben Zucker (40) ist sich dieser Gefahr bewusst. In dieser Woche (9. August) tritt er in der Dresdner Jungen Garde auf, wo er seine Fans im schlimmsten Fall nicht allein im Regen stehen lässt.

Teil der Show ist auch das Bühnenbild, in dem eine Menge Arbeit stecke. "Wir streiten uns ständig, aber das ist schön, konstruktiv und gut so. Wir wollen immer das Beste, aber das braucht auch Zeit. Es ist genau überlegt, wie was auf der Bühne steht."

2017 begann alles mit "Na und?!". "Mit diesem Lied hat alles angefangen. Ich hatte damals nicht damit gerechnet, dass der Song so einschlagen würde." Seitdem hat er vier Studioalben veröffentlicht und ist längst zu einer festen Größe in der Schlagerwelt geworden.

Um so eine mehrmonatige Tour auch körperlich durchzustehen, ist Fitness ein wichtiger, nicht außer Acht zu lassender Faktor. Der Sänger sieht sich aber gut vorbereitet: "Ich mache jeden Tag Sport. Ich habe ein kleines Gym hier bei mir in meiner Garage", so Zucker.

"Zusätzlich spiele ich auch zweimal die Woche bei einem lokalen Fußballverein. Allerdings musste ich das Training ein bisschen zurückschrauben, weil ich zwei Bänderrisse hatte", erklärt er. "Während der Tour gibt es immer gemeinsame Einheiten mit der Band."

Am 9. August spielt Ben Zucker in der Jungen Garde in Dresden. Im Herbst geht er auf große Deutschland-Tour. Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.