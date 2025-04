Besondere Premiere in Hamburg: Ein Film für die Menschen, die sonst keiner sieht

Hamburg - Wie hart die Corona -Pandemie die Kulturbranche wirklich getroffen hat, zeigt der Dokumentarfilm "No Crew Call" von Michael Söth (60). Im Mittelpunkt steht Tournee- und Produktionsleiter Lars "Vegas" Ide (59), der zusammen mit weiteren Akteuren der Live-Szene über drei Jahre von Söth mit der Kamera begleitet wurde – vom ersten Lockdown bis zur Rückkehr auf die Bühnen. Am Dienstagabend feierte der Film seine Club-Premiere im "Knust" in Hamburg .

Lars "Vegas" Ide (59, l.) zusammen mit Michael Söth (60) bei der Club-Premiere von "No Crew Call" im Hamburger Club "Knust". © Morris Mac Matzen

Die Idee zum Film entstand aus Langeweile, wie Michael Söth gegenüber TAG24 gestand. "Ich hatte ja auch nichts zu tun", so der Filmemacher ("Deichbullen").

Beim Scrollen auf Facebook entdeckt der heute 60-Jährige 2020 einen Post seines alten Bekannten Lars Ide. Er kennt ihn noch aus der Punk-Szene in Elmshorn. Inzwischen ist Ide seit 30 Jahren erfolgreich in der Musikbranche unterwegs und Chef seiner eigenen Produktionsfirma "Rock'n'Roll Hamburg".

"Ich habe ihn dann angeschrieben und meinte 'Hey, wir sind beide Leidtragende, lass uns mal treffen.'" Gesagt, getan. Direkt zum ersten "Kaffee Kippe"-Treffen brachte Söth seine Kamera mit. Der Grundstein für ein jahrelanges Projekt.

"Ich dachte zuerst, ich bin bei versteckte Kamera: eine Doku über mich?", so Ide gegenüber TAG24. "Doch was hatte ich zu verlieren? Ich hatte ja nichts zu tun." Man könnte den Film als Porträt von Lars Ide bezeichnen – doch in Wahrheit steht er stellvertretend für etwas viel Größeres: eine ganze Szene, die oft übersehen wird. Besonders in der Corona-Zeit gerieten sie in Vergessenheit: Die Menschen hinter den Kulissen – "vom Busfahrer bis zum Techniker" –, ohne die kein Event stattfinden würde.

"Die Veranstaltungs- und Filmbranchen sind sich eigentlich sehr ähnlich. Beim Film wundert man sich immer über die langen Abspanne – dabei stecken so viel mehr Leute dahinter, als man auf der Bühne oder Leinwand sieht", so Hannes Gorrissen, der wenig später als Kameramann das Produktionsteam von "No Crew Call" komplementierte.