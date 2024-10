Knallpinkes Comeback in Leipzig: "Eine Dicke ist weg, jetzt ist die andere Dicke wieder da"

Leipzig - Sie ist zurück, die Frührente beendet und der knallpinke Jogginganzug wieder aus dem Schrank gekramt. Cindy aus Marzahn begeisterte bis 2016 ihre treuen Fans mit viel Witz und Selbstironie. Am Sonntagabend hat die Komikerin in Leipzig bewiesen, dass sie es noch immer draufhat.

Doch nicht nur wer in den ersten Reihen saß, war Teil des Programms. Auch Menschen in den oberen Rängen wurden schonungslos auf die Schippe genommen.

Wer schon damals ein Fan der Lady in Pink war, wird auch jetzt noch ordentlich auf seine Kosten kommen. Am 5. Dezember und am 13. Mai 2025 könnt Ihr Euch noch selbst davon überzeugen, denn da macht Cindy wieder einen Abstecher in die Messestadt. Tickets bekommt Ihr schon jetzt unter anderem auf eventim.