Comedienne Parshad: "Ich stelle mich der Sache und therapiere mich damit!"

Comedienne Parshad hat TAG24 erzählt, inwiefern auch sie mit Rassismus konfrontiert wird und was sie jungen Mädchen rät.

Von Alice Nägle

Hamburg/ Frankfurt am Main – Comedienne Parshad (25) spricht im TAG24-Interview über ihre Teilnahme am EMOTION Women's Day in Hamburg, ihre Wut auf TikTok und die Tatsache, dass Entertainment zugänglich für alle sein sollte. Außerdem berichtet die gebürtige Hessin mit persischen Wurzeln, dass sie immer noch mit Rassismus zu kämpfen hat.

Comedienne Parshad (25) ist ab und an auch Teil der Satire-Show "ZDF Magazin Royal" mit Jan Böhmermann (42). © Screenshot Instagram/Parshad TAG24: Viele erwarten häufig von Dir, dass Du in Deiner Comedy Deine Herkunft ansprichst. Wie gehst Du damit um, wenn Du nicht als "Hessin" wahrgenommen wirst? Parshad: Ich finde es immer wieder witzig, wie Leute mein gesprochenes "SCH" auf meinen persischen Background beziehen WOLLEN. Und darin einen Fehler sehen. Da denke ich mir: "Digga, das ist der hessische Akzent!" Ich komme aus dem tiefsten Dorf in Hessen, fast schon Bayern. Da spricht man halt so. Es ist super anstrengend, mich da immer beweisen zu müssen – als Hessin. Von Tag zu Tag bekomme ich immer wieder die Bestätigung: Es gibt noch diese alten Muster, die alten Denkweisen. So viele Menschen wollen mich immer noch nicht als die Hessin sehen, die einfach Comedy macht. Unterhaltung Dieser Mann lässt Frauen verschwinden: Zauberer Hans Klok bringt Las Vegas nach Deutschland Die wollen mich immer noch als die "Kanackin" sehen – aber negativ konnotiert. So von wegen: die Asoziale, die Kanacken-Braut. Und das ist super ermüdend, aber gleichzeitig auch ein Antrieb. Wie ein Energy-Drink, der meinem Körper vermittelt: Egal wie müde Du bist, Du gehst jetzt auf die Bühne und änderst vielleicht sogar die Meinung von dem einen, der da sitzt und sowas denkt. Einfach auch für die, die nach mir noch kommen. Damit sie es vielleicht mal einfacher haben.

Damit hat Parshad lange zu kämpfen gehabt

Mit ihren Reels will Parshad (25) ihren Followern zeigen, wieso es wichtig ist, nicht so viel auf die Meinung anderer zu geben. © Screenshot Instagram/Parshad (Bildmontage) TAG24: Du bist Teil des "ZDF Magazin Royal" von Jan Böhmermann (42). Wie ist das für Dich? Und was wünschst Du Dir von der Zukunft? Parshad: Ich bin ja nicht voll dabei, nur ab und zu. Aber: Es ist eine riesige Ehre für mich. Diese Show ist was, was ich konsumiert habe und bis dato noch konsumiere bis zum Gehtnichtmehr. Mir ist auch aufgefallen bei der ersten Anfrage vor eineinhalb Jahren, dass ich mich viel zu krass oft unterschätzt habe. Dass ich sogar mit dem Hochstapler-Syndrom zu kämpfen gehabt habe, von wegen: "Ich verkacke doch eh. Warum ich?" Aber als ich dann das erste Mal das Team getroffen habe, war es so schön. Ich habe außerhalb aller negativen Erfahrungen im öffentlichen Raum gesehen, dass es Leute gibt, die Dich einfach so nehmen, wie Du bist. Ohne es irgendwie auf irgendwas beziehen zu wollen. Ja, es ist einfach eine richtige Ehre. Ich habe auch die Liebe zu Satire nochmal neu entdeckt. Ich habe Freundschaften geschlossen. Ich liebe es immer wieder aufs Neue, da zu sein. Unterhaltung Julian Zietlow gibt jetzt Sex-Tipps: "Leck ihren Ar***!" TAG24: Glaubst Du, Comedy kann auch eine Art "Flucht" sein? Parshad: Comedy ist für mich mehr als fliehen. Es ist eine Art: Ich stelle mich der Sache und therapiere mich damit. Oder: Ich finde am Ende des Abends heraus, dass ich doch noch nicht so weit bin und nochmal Hilfe brauche. Man kann sich mit Humor echt super therapieren auf der Bühne. Klar, ich re-traumatisiere mich auch irgendwo immer wieder, aber dann heile ich mich auch direkt wieder. Bestes Beispiel: Ich habe gerade ein Podcast-Projekt mit Natascha Ochsenknecht (58). Sie ist Mutter. Und wir haben darüber gesprochen, dass ich bei einer Tagesmutter groß geworden bin und meine Mama kaum gesehen habe. Oder, dass meine Mutter noch nie auf einer Schulaufführung von mir gewesen ist, außer auf der Abi-Feier. Da habe ich angefangen zu flennen vor Natascha. Und sie war so: "Sollen wir das abbrechen? Soll ich Dich in den Arm nehmen?" Und ich so: "Ne Natascha, das ist 'ne super Erkenntnis für mich, dass ich da doch nochmal ansetzen muss!"

Parshad: "Alle Dörfer haben mich ausgelacht!"