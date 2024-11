Dicke Luft bei Pia Tillmann! Darum spricht sie vor Hochzeit von "Unverschämtheit"

Grund dafür sind die horrenden Preise für einige Austragungsorte! "Es ist teilweise auch wirklich unverschämt, was die Locations für Preise aufrufen. Da denke ich mir 'Alter! Das finde ich in keinem Rahmen gerechtfertigt.' Da wird teilweise das Dreifache gezahlt."

Via Instagram schoss Pia am Dienstagnachmittag allerdings scharf, sprach dabei sogar von einer Unverschämtheit. "Das Thema Hochzeits-Location ist wirklich schwierig. (...) Gestern haben wir uns etwas Wunderschönes angeguckt, sind dabei auch von unserem ursprünglichen Plan abgewichen", erklärte sie.

In ihrer Instagram-Story ärgerte sich die Zweifach-Mama am Dienstag über die aktuelle Planung. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Pia Tillmann

Eher nicht - auch wenn die perfekte Location weiter auf sich warten lässt.

Ihrer Meinung nach würde das Wort "Hochzeit" die Planungen unnötig verkomplizieren. "Nur weil da 'Hochzeit' davor steht, verlangt man automatisch mehr Geld und will die Leute ausnutzen und ausnehmen wie so eine Weihnachtsgans."

Sie könne zwar verstehen, dass Beteiligte an Hochzeiten rund um Location, Torte und Co. Geld verdienen und mit einem Plus aus der Sache herausgehen wollen. "Aber das Motto 'Irgendein Vollidiot wird es schon zahlen' finde ich irgendwie schwierig."

Ganz will sie den Kopf aber trotzdem nicht in den Sand stecken. Im Gegenteil! "Ich hoffe einfach nur, dass wir am Ende in der Location heiraten können, wo wir sagen, das macht uns glücklich und es ist perfekt. So wie wir uns das eben vorstellen."