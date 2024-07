Pia Tillmann teilt große News: Sie hat sich mit Zico Banach verlobt!

Glücklich und stolz posiert Pia Tillmann (36) ab sofort mit ihrem glitzernden Ring. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Pia Tillmann, Screenshot/Instagram/Zico Banach

Mit einem simplen und dennoch vielsagenden Schnappschuss in seiner Instagram-Story hat der Ex-"Köln 50667"-Star die Bombe platzen lassen.

Er und seine Auserwählte Pia haben sich verlobt! Voller Stolz und sichtlich begeistert freute sich die Zweifach-Mama über den neuen Klunker an ihrem Finger.

"Mama und Zico heiraten", verriet die Laiendarstellerin kurze Zeit später während einer witzigen Unterhaltung mit ihrem Sohn via Instagram.

Passend dazu hat es der Antrag des frischgebackenen Familienvaters auch in einen eigenen und ganz speziellen Post geschafft. "She said no but loved the ring", nahm Zico den Antrag in Kroatien in Badehose und Schlappen auf die Schippe.

Binnen weniger Sekunden fiel Pia ihrem Neu-Verlobten um den Hals und in die Arme, setzt der Liebe damit die gebührende Krone auf.