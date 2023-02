Die Heimlichtuerei hat ein Ende: Hanna Weig küsst ihre neue Liebe in Rom

Berlin/Rom - Das Versteckspiel hat ein Ende! Hanna Weig (27), die Ex-Frau von GZSZ -Star Jörn Schlönvoigt (36), zeigt sich händchenhaltend mit ihrer neuen Liebe in Italien.

Die beiden Turteltauben, Hanna Weig (27, rechts) und Giovanni Angiolini (42) wurden zusammen in Rom abgelichtet. © Instagram/Screenshot/giovanni_angiolini, hannaweig (Bildmontage)

Im Oktober gaben Schauspieler Jörn Schlönvoigt (36) und Hanna Weig (27) nach vier gemeinsamen Ehejahren ihre Trennung bekannt.

Kurz darauf entbrannten Gerüchte über eine neue Beziehung der 27-Jährigen. So wurde sie im November gemeinsam mit Giovanni Angiolini (42), dem Ex von Michelle Hunziker (46) flirtend in Mailand gesehen.

Nun wurde die Influencerin zusammen mit dem italienischen Arzt bei einem romantischen Stadtbummel durch Rom fotografiert, wie Promiflash zeigte. Auf den Bildern laufen die Turteltauben Hand in Hand durch die Stadt und küssen sich ganz öffentlich, ohne Heimlichtuerei.

Die zwei Verliebten shoppten durch die Läden und begutachteten ein Kinderkleid, das womöglich für Hannas Tochter Delia (5) gedacht war. Seit einigen Wochen lernt das deutsche Model auch fleißig Italienisch, wie sie auf Instagram präsentierte.