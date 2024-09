Die Potters kommen jetzt aus Hamburg: "Zaubern ist für uns beide neu!"

Hamburg - Ein weiteres Highlight des " Back to Hogwarts" -Events auf dem Hamburger Großmarkt war die Enthüllung der neuen Cast-Mitglieder von "Harry Potter und das verwunschene Kind". Mit dabei sind unter anderem Anna Hofbauer (36) und Laurens Walter (47) als Harry und Ginny Potter! Im Interview mit TAG24 berichteten die beiden Wahl-Hamburger von ihrem Einstieg in die magische Welt.

Und Walters ergänzte: "Ich finde es total spannend Teil von etwas zu sein, was so viele Menschen so fasziniert, berührt und Teil ihres Lebens ist."

Gut gelaunt stellten sich Anna Hofbauer und Laurens Walter am Sonntag den Fragen von Moderatorin Madita van Hülsen (43) vor Tausenden von Harry-Potter-Fans. © Tag24/Madita Eggers

Die riesige Fangemeinde kann aber auch hohe Erwartungen bedeuten.

"Im Vorfeld dachte ich so: Ok, Harry Potter, das ist ein bisschen so – also jetzt übertrieben – als ob man Jesus spielen muss", so Walters.

"Für viele Menschen ist das eine wahnsinnige Projektionsfläche, der du eigentlich gar nicht gerecht werden kannst. Deswegen dachte ich mir: 'Hey, entspann dich, du kannst nicht Millionen Erwartungen spielen'." Ähnlich sieht es seine zukünftige On-Stage-Ehefrau: "Wir machen unseren eigenen Harry Potter, unsere eigene Ginny!"

Herausfordernd sind die Vorbereitungen natürlich dennoch: "Zaubern ist ja für uns beide neu", so der 47-Jährige. Mithilfe eines "ganz toller Menschen" werden die beiden aktuell in die Magie hinter und auf der Bühne eingeführt.

"Als Schauspieler empfinde ich aber tatsächlich die Vorgeschichte von Harry irgendwie glaubhaft zu verkörpern, obwohl meine Kindheit deutlich schöner war, als eine große Herausforderung." Zum Glück gebe es den "Schatz" in Form von Tausenden von Buchseiten als Recherche-Material.

Anna Hofbauer sei während ihrer Vorbereitungen sogar wieder regelrecht süchtig nach den Filmen geworden: "Mir sind so viele Details nochmal aufgefallen, die alle auf einmal so viel Sinn ergeben haben!"

Premiere feiern die beiden Potters dann am 31. Oktober. Die aktuelle Besetzung spielt noch bis zum 20. Oktober. Tickets gibt es unter harry-potter-theater.de.