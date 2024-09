Magisches Star-Aufgebot: Tausende feiern allererstes "Back to Hogwarts"-Event in Deutschland

Das allererste "Back to Hogwarts"-Event in Deutschland ist am Sonntag direkt mit einem Star-Aufgebot gestartet.

Von Madita Eggers

Hamburg - Das allererste "Back to Hogwarts"-Event in Deutschland ist am Sonntag direkt mit einem Star-Aufgebot gestartet: "Luna Lovegood"-Schauspielerin Evanna Lynch (33) hat zusammen mit Bürgermeister Peter Tschentscher (58, SPD) pünktlich um 11 Uhr – zur Abfahrt des Hogwarts-Express – das Fan-Ereignis am Hamburger Großmarkt offiziell eröffnet. Hunderte Zauberstäbe wurden gegen Himmel gestreckt, um diesen magischen Moment zu würdigen.

Moderatorin Madita van Hülsen (43, v.l.n.r.), Star-Gast Evanna Lynch (32), Bürgermeister Peter Tschentscher (58, SPD) und Moderator Jannik Schümann (32) feierten mit erhobenen Zauberstäben die Abfahrt des Hogwarts Express um Punkt 11 Uhr. © TAG24/ Madita Eggers Schon vor der offiziellen Eröffnung um 10 Uhr hatte sich eine kilometerlange Schlange vor dem Gelände des Theaters am Großmarkt gebildet. Die ersten der rund 8000 Besucher hatten bereits seit Samstagabend vor den Toren gecampt, wie TAG24 aus den ersten Reihen erfuhr. Selbst die Veranstalter waren überrascht, wie viele Fans – teilweise sogar aus dem Ausland – nur für das Event angereist waren. Mit dabei waren auch Ida (16) und Inka (17), die für ihren "extrem magischen Tag" drei Stunden angestanden haben. Harry-Potter-Events hätten einfach einen ganz besonderen Vibe, der mit Gleichgesinnten gefeiert werden kann. "Für mich ist das Universum ein Wohlfühlort, an dem jeder so akzeptiert wird, wie er ist!", so Inka. Und Ida ergänzte: "Es ist ein Ausflug aus der Realität!" Unterhaltung Peggy Jerofke kassiert fiese Outfit-Kritik und kontert eiskalt Auch Hamburg spielt im magischen Universum eine besondere Rolle: "Harry Potter kam durch den hier ansässigen Carlsen Verlag über Hamburg nach Deutschland", betonte Tschentscher alias der Dumbledore der Hansestadt, wie Moderatorin Madita van Hülsen (43) den Bürgermeister bezeichnete.

Viele Fans kamen in aufwendigen Kostümen

Ida (16, "Ravenclaw") und Inka (17, Slytherin, r.) aus Hamburg trugen die jeweiligen Schuluniformen ihre Häuser. Mit Zauberstäben und Zeitumdreher. © TAG24/ Madita Eggers

Tobias (24) aus Schleswig-Holstein verkleidete sich mit viel Liebe zum Detail als Lucius Malfoy: sogar der Gehstock mit Schlangenkopf war dabei. © TAG24/ Madita Eggers

Harry Potter hat Birgit (49) aus Hohenwestedt über eine lange Krankheit hinweg begleitet und auch ihre Kostümwahl beeinflusst: "Professor McGonagall ist eine sehr taffe Frau und hat schon sehr viel durchgemacht und das habe ich auch!" © TAG24/ Madita Eggers

Evanna Lynch bei Harry-Potter-Event: "Ich würde Luna Lovegood sofort wieder spielen!"