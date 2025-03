Eltons Abschied bei "Wer weiß denn sowas?": Das sagt er zum überraschenden Aus

Zehn Jahre lang stand Elton gemeinsam mit Bernhard Hoëcker (54, l.) und Kai Pflaume (57, M.) für "Wer weiß denn sowas?" vor der Kamera. © ARD/Morris Mac Matzen

"Ich habe lange überlegt, aber ich möchte einfach mehr Zeit mit meiner Familie, meinen Freunden und am Ende auch mit mir selber haben. Ich werde deswegen im Allgemeinen kürzertreten", erklärte Elton in einem gemeinsamen Video mit seinen Kollegen Kai Pflaume (57) und Bernhard Hoëcker (54), die sichtlich getroffen von der Entscheidung des 53-Jährigen wirkten.

"Auch wenn ich deine Gründe gut verstehe, bleibt es trotzdem eine Entscheidung, die sehr traurig für uns ist", so Pflaume, der das erfolgreiche ARD-Quiz seit zehn Jahren moderiert.



Gemeinsam haben die drei fast 1300 Folgen produziert und regelmäßig jeden Abend über drei Millionen Zuschauer vor den Fernseher gelockt und damit einen Marktanteil von 20 Prozent generiert.

"Wir können wirklich stolz sein, was wir hier in den vergangenen 10 Jahren erreicht haben. Unglaublich, wie viel Spaß wir hatten", so Elton weiter. "Und es war mir vor allem auch eine Ehre, jeden Abend um 18 Uhr ein so großes Publikum zu unterhalten." Er werde sich an die gemeinsame Zeit "immer wieder gerne erinnern".