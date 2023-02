Er lebte viele Jahre auf der Straße: Madonnas Bruder Anthony Ciccone ist gestorben

Los Angeles - Das Leben von Anthony Ciccone war nicht immer einfach. Der Bruder von Superstar Madonna (64) litt unter einer Alkoholsucht, lebte jahrelang auf der Straße. Nun ist er am Wochenende im Alter von nur 66 Jahren verstorben. Während sein Schwager trauert, schweigt Madonna bislang - zumindest gegenüber der Öffentlichkeit.

Sie habe stets versucht, ihren Bruder zu unterstützen, "wenn er diese Unterstützung annehmen würde", erklärte ein Insider gegenüber Page Six .

Er sei ein komplexer Charakter gewesen, "und Gott weiß: Wir haben uns in manchen Momenten gestritten, wie es wahre Brüder tun. Aber ich liebte ihn und verstand ihn besser, als ich manchmal zugeben wollte", erklärte Henry, der den Verstorbenen laut eigener Aussage seit fast 50 Jahren kannte.

"Mein Schwager, Anthony Gerard Ciccone, hat gestern Abend diese irdische Ebene verlassen", schrieb Musiker Joe Henry (62) - mit Madonnas Schwester Melanie Ciccone (61) verheiratet - am Sonntag auf Instagram und postete dazu ein altes Foto von Anthony.

Madonna soll kein besonders enges Verhältnis zu ihrem Bruder gehabt haben. © AFP/Kevin Winter

"Die meisten Familienmitglieder hatten wegen seiner Krankheit [Alkohol] eine schwierige Beziehung zu ihm", berichtete die Quelle.

"Während seiner letzten Monate stand er in Kontakt mit seiner Familie und Madonna, aber in der vergangenen Woche lehnte er die Unterstützung der Reha-Einrichtung ab, und es war klar, dass er bereit war, weiterzuziehen."

Etwas anders hörte sich das Familien-Verhältnis in einem interview an, das Anthony Ciccone vor einigen Jahren der Dailymail gab: "Ich bin in ihren Augen eine Null - eine Nicht-Person. Ich bin peinlich. Wenn ich erfrieren würde, würde meine Familie es wahrscheinlich sechs Monate lang nicht wissen oder sich darum kümmern."

Über seine Beziehung zu Madonna sagte er kühl: "Ich habe sie nie geliebt, sie hat mich nie geliebt. Wir haben uns nie geliebt." Man kann nur hoffen, dass die beiden sich vor seinem Tode versöhnen konnten.