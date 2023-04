Ex-BTN-Star Jenefer Riili im Liebesglück: Wie reagiert Ex-Freund Matze?

Berlin - Jenefer Riili (32) ist frisch verliebt: Ihren Fans auf Instagram verriet die frühere "Berlin Tag und Nacht"-Darstellerin, dass sie aktuell auf Wolke sieben schwebt. Doch was sagt eigentlich Ex-Freund Matthias Höhn (27) dazu, mit dem das Reality-Sternchen einen gemeinsamen Sohn (4) hat?

Jenefer Riili (32) hat einen neuen Mann kennengelernt, will die Dinge aber langsam angehen lassen. Wie gefällt das ihrem Ex-Freund Matze? © Screenshot/Instagram/matthiashnofficial_, Screenshot/Instagram/jenefer_riili (Bildmontage)

"Bin happy" - so antwortete Jenefer Riili in ihrer Story auf die Frage eines Fans, wie es denn aktuell um ihr Liebesleben bestellt sei. Zwei schlichte Wörter, die doch so viel ausdrücken: Die "Kampf der Realitystars"-Kandidatin ist verliebt!

Um wen es sich bei ihrem neuen Mr. Right handelt, verriet Jenefer noch nicht. Derzeit sei das Verhältnis noch "extrem entspannt" und man werde "sehen, was die Zeit bringt", schrieb der einstige BTN-Star weiter. Und versprach: "Irgendwann erzähle ich euch bestimmt bisschen was über mein Liebesleben."

Doch eine weitere Frage trieb die Fans um: Was sagt eigentlich Ex-Freund Matthias Höhn zu dem neuen Liebesglück? Ist Eifersucht im Spiel? Immerhin zeigten sich die Eltern eines gemeinsamen Sohnes zuletzt bei "Prominent getrennt" als gutes Team, auch wenn ein Wiederaufflammen der alten Liebe ausblieb.

Jenefer gab Entwarnung: Matze und sie seien "sehr gute Freunde" und "halt Eltern", betonte die TV-Schönheit. Tatsächlich scheint also Söhnchen Milan, der mittlerweile vier Jahre alt ist, das frühere Promi-Paar nach dem Ende der Beziehung weiter zusammenzuschweißen.

Ein Umstand über den nicht nur Jenefer und Matze froh sein dürften, sondern der auch ihrem Sohn sicherlich zugutekommt.