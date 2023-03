Ex-GZSZ-Star Jasmin Tawil in Costa Rica in Psychiatrie eingewiesen, Sohn im Kinderheim!

Jasmin Tawil wurde laut einem Bericht auf Costa Rica festgenommen und in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Ihr Sohn wurde in ein Kinderheim gebracht.

Von Christoph Carsten

Costa Rica/Berlin - Das Leben von Jasmin Tawil (40) ist offenbar erneut aus den Fugen geraten: Laut einem Medienbericht wurde der frühere GZSZ-Star in Costa Rica festgenommen und in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Ihr Sohn Ocean (3) soll in einem Kinderheim untergebracht worden sein.

Angeblich sollen in Costa Rica drei Gerichtsverfahren gegen Jasmin Tawil (40) laufen. (Archivbild) © picture alliance / dpa Wie die "Bild" berichtete, wurde die Ex-Frau von Sänger Adel Tawil (44) am Samstag nahe Montezuma in Costa Rica von der Polizei verhaftet. In der bei Touristen beliebten Strand-Stadt hatte die frühere Schauspielerin seit 2021 mit ihrem Partner Miquele (40) und Söhnchen Ocean (3) gelebt. Ihr Vater Michael Weber bestätigte die schockierende Neuigkeit gegenüber RTL. Demnach hätten Polizeibeamte das Auto gestoppt, in dem Jasmin mit einem befreundeten Ehepaar saß, und seine Tochter daraufhin abgeführt. Laut "Bild" folgte darauf die Einweisung in die Psychiatrie. Auch dass der kleine Ocean in ein Heim gebracht wurde, sei wahr, erklärte Weber. Nun will er seinen Enkel dort herausholen. "Ich habe seit dem 20. Februar ununterbrochen Kontakt mit dem Konsulat und könnte Ocean eventuell mithilfe des Jugendamtes Berlin dort rausholen. Problem ist aber, dass er die amerikanische Staatsbürgerschaft hat", sagte Weber zu RTL. Er sei "unendlich traurig" und wisse nicht, was er tun soll.

Jasmin Tawil: Warum wurde die Ex-Frau von Adel Tawil auf Costa Rica verhaftet?