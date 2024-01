"Fakt ist!": Sollten Senioren die Finger vom Steuer lassen?

Magdeburg - Die meisten Menschen wollen das Autofahren im Alltag nicht missen. Auch die ältere Generation, besonders auf dem Land, möchte und kann auf das selbstständige Fahren nicht verzichten. Doch was, wenn Augen und Ohren nicht mehr mitmachen? Sollen die Senioren das Auto stehen lassen? In der MDR-Talkshow "Fakt ist! aus Magdeburg" wird am heutigen Montag darüber gesprochen.