Fast vier Tage offline: Was macht man den ganzen Tag ohne Smartphone?

Was passiert, wenn man einmal mehrere Tage auf das Smartphone verzichten muss? Radiomoderator Jakob von 89.0 RTL hat es ausprobiert, wenn auch nicht freiwillig.

Von Juliane Bonkowski

Halle (Saale) - Das Smartphone - der liebste Begleiter so vieler in der heutigen Zeit. Doch was passiert, wenn man wirklich einmal mehrere Tage darauf verzichten muss? Ein Radiomoderator hat es ausprobiert, wenn auch nicht ganz freiwillig.

Alles in Kürze Radiomoderator Jakob musste 89 Stunden ohne Smartphone auskommen.

Die Digital-Detox wurde von seiner Kollegin verordnet.

Jakob durfte nur noch seine Mutter anrufen, dann war der digitale Kontakt abgeschnitten.

Er erlebte den Alltag intensiver und friedlicher ohne Instagram und WhatsApp.

Jakob vermisste jedoch den Kontakt zu Familie und Freunden in der Ferne. Mehr anzeigen

Fies: 89.0-Moderator Jakob hatte den Mini-Tresor mit seinem Handy bei sich, durfte es aber nicht herausholen. © 89.0 RTL Denn den sogenannten "Digital Detox" hat sich Morningshow-Moderator Jakob von 89.0 RTL nicht selbst verordnet - vielmehr wurde er von seiner Kollegin Philine dazu verdonnert. Noch am Montag sei der Host felsenfest überzeugt davon gewesen, ein paar Stunden ohne Handy klarzukommen, so der Sender am Freitag. Die Blondine machte daraufhin kurzen Prozess und sperrte das Gerät in einen Mini-Tresor. Aus ein paar wurden aber standesgemäß gleich mal 89 Stunden - zu einfach sollte es Jakob natürlich nicht haben. Unterhaltung Sänger Sasha über seine Kindheit: "Meine Mutter hat sehr oft geweint" Unterhaltung Picknick und Piano im Stadtpark: Ein Weltstar ganz gemütlich Seine Reaktion "Bitte was?! 89 Stunden?!" - nicht überraschend. Mitgefühl dürfte so mancher Handy-Suchti definitiv gehabt haben. Immerhin: Der Radiomaster durfte seine Mutter noch kurz anrufen und ihr Bescheid sagen - danach war der digitale Kontakt zur Außenwelt passé. Bis zum heutigen Freitag. In der Morningshow bekam er "sein Leben" endlich zurück, war sehr froh darüber.

Überraschendes Fazit nach Zwangs-Detox