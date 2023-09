"General Hospital"-Star Billy Miller stirbt mit nur 43 Jahren

Bevor er nach Los Angeles zog, machte er seinen Abschluss in Kommunikationswissenschaften an der University of Texas.

Der Darsteller, der unter anderem in der TV-Serien "General Hospital" und "The Young and the Restless" mitwirkte, starb bereits am Freitag - nur zwei Tage vor seinem Geburtstag, berichtet Daily Mail und beruft sich dabei auf den Journalisten Michael Fairman . Am heutigen Sonntag wäre Miller 44 Jahre alt geworden

Nachdem er eine Rolle in der in den USA beliebten Seifenoper "All My Children" ergattert hatte, startete er in der Unterhaltungsbranche als Schauspieler. Von 2008 bis 2014 gehörte er außerdem zur Besetzung von "The Young and the Restless" und erhielt für seine Rolle als Billy Abbott drei Daytime Emmys: zweimal als herausragender Nebendarsteller in einer Dramaserie und einmal als bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie.

Bei "General Hospital" stieg Miller 2014 ein und war dort regelmäßig bis 2019 in der Rolle des Jason Morgan zu sehen. Weitere Auftritte hatte er unter anderem in "Suits". In der Serie spielte auch Meghan Markle (42) mit. Sowie in "Truth Be Told" von Apple TV+.