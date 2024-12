"Gesamte Unterwäsche passt nicht mehr": Tessa Bergmeier meldet sich mit "Booty"-Problem

Hamburg - Tessa Bergmeier (35, " Das Sommerhaus der Stars ") hat sich am Sonntag mit einem Problem der etwas anderen Art bei ihren Followern auf Instagram gemeldet.

Kurz zuvor hatte sie noch auf Instagram das Liebes-Aus verkündet: "Ich habe mich von Jakob getrennt. Und das bleibt auch so!" Beide hatten dieses Jahr gemeinsam am "Sommerhaus der Stars" teilgenommen.

Erste Spekulationen in diese Richtung gab es bereits, nachdem die beiden nach ihrer Trennung im November gemeinsam bei der Premiere der Cornelia-Poletto-Palazzo-Show "Family Affairs" auf dem roten Teppich auftauchten. Tessa damals zu TAG24: "Jakob und ich kennen uns schon sehr, sehr lange und Jakob ist immer in meinem Herzen."

Die einzige Unterwäsche, die ihr noch passe, seien die Boxershorts ihres Ex-Freundes Jakob Morgenstern (39). Sind die beiden also doch wieder zusammen?

Als Beweis postete Bergmeier wenig später ein Bild ihrer Rückseite aus dem Fahrstuhl heraus und schrieb zu ihrem neu trainierten Muskeln: "Ich wollte einfach nur mal schauen, was mein Körper kann. Bald zerquetsche ich alle kleinen Grünröckchen [Anm. d. Red. Synonym für Jäger] mit meinem Hintern", so die Aktivistin für einen veganen Lebensstil.

"Ich habe meinen Hintern so hart trainiert, dass mir gar keine Unterwäsche mehr passt. Ich muss alle meine Schlüppies aussortieren", so die 35-Jährige amüsiert.

Zumindest scheinen die beiden sich noch so nah zu stehen, dass die ehemalige GNTM-Teilnehmerin relativ leicht an seine Unterwäsche herankommt. Für das Tessa bedeutet das jedoch nicht unbedingt ein Liebescomeback.

"Wir sind immer schon beste Freunde. Und nur weil eine Beziehung in die Brüche geht, heißt das noch lange nicht, dass man verfeindet sein muss. Auch wenn wir getrennt sind, ist er immer noch eine sehr wichtige Person in meinem Leben", so die zweifache Mutter weiter im Gespräch.