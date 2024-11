Cornelia Poletto Palazzo feiert Premiere: Genuss, Show und prominenter Besuch

Eine humorvolle Familie führt mit Witz und Akrobatik durch den Show-Abend. © Alice Nägle/TAG24

Mit neuem Standort in der Waidmannstraße 26 in Altona, will die renommierte Dinner-Show auch in diesem Jahr ihre Gäste zu einer sinnlichen Reise in die Welt des Genusses und der Unterhaltung einladen – diesmal mit dem neuen Programm "Family Affairs".

Im Zentrum steht eine ungleiche Familie, die sich zu einem humorvollen Familientreffen in Hamburg zusammenfindet.

Auch prominente Gäste wie Tessa Bergmeier (35, "Das Sommerhaus der Stars") mit Ex-Partner Lukas (39) und Madita van Hülsen (43) feierten die Premiere. Van Hülsen freute sich besonders, da sie noch nie im Palazzo war, jedoch schon "wahnsinnig viele Geschichten gehört" habe. "Ich bin ein wahrer Gourmet [...], auf jeden Fall der süße Typ. Viermal Dessert wäre richtig lecker", lachte sie mit Blick auf das Menü.

Etwas aufgeregt sei sie aber ebenso, verriet sie gegenüber TAG24. Und vor allem gespannt, ob die Trapez-Künstler "auf ihrem Teller landen".