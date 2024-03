Hättet Ihr sie erkannt? So sah Franziska Giffey vor 22 Jahren aus

Vor 22 Jahren: Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (45, SPD) bei ihren ersten Schritten in der Politik. © Screenshot/Instagram/franziskagiffey

Ein bisschen schüchtern lächelt die junge Frau in die Kamera, die Haare fallen schulterlang auf die rot-weiß gemusterte Bluse. Doch der Stift, den die 23-Jährige tatkräftig gezückt hat, soll wohl zeigen: Hier hat jemand noch einiges vor!

Kaum zu glauben, dass dieser Schnappschuss von Franziska Giffey bereits 22 Jahre zurückliegt!

"Fundstück zum Sonntag: mein Beginn im Berliner Landesdienst im Rathaus Köpenick im Büro des Bezirksbürgermeisters Klaus Ulbricht im August 2002", schrieb die SPD-Politikerin auf Instagram zu dem Bild.

Ein wenig scheint Giffey selbst überrascht über das, was sich seither getan hat. "Kommt mir noch gar nicht so lange her vor - wie die Zeit vergeht - viel erlebt seitdem", so die 45-Jährige.

In der Tat: So hat Franziska Giffey die blonde Mähne in der Zwischenzeit deutlich gekürzt und gestriegelt, das mädchenhafte Oberteil musste seriöseren Jacketts weichen - wobei die Vorliebe für knallige Farben geblieben ist.