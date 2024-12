Handysucht? Schauspieler beschwert sich über Publikum: "Das Theater ist kein Kino!"

Hamburg - Schauspieler und Comedian Tetje Mierendorf (52) spielt aktuell die Rolle des Opernsängers Harald im modernen Musical "Die Hamburger Stadtmusikanten" im Theater "Komödie Winterhuder Fährhaus". Dabei sollen immer wieder Handy-Vorfälle die Vorstellungen stören, beschwerte sich der 52-Jährige am Sonntag via I nstagram .

Der 52-Jährige kann verstehen, wenn Eltern kurz checken wollen, ob bei ihren Kindern alles okay ist oder kurz anderweitige Dinge organisiert werden müssen.

"Heute in der Vorstellung war eine Frau in der ersten Reihe, direkt vor uns, und hat den gesamten ersten Akt auf ihrem Handy herum gedaddelt."

Einige der Theater-Besuchenden seien aber wohl durchaus der Handysucht verfallen. Und nicht etwa die jungen Leute, wie der Generation Z gerne mal vorgeworfen wird, sondern gerade ältere Leute würden als Störenfriede wären der Vorstellungen auffallen, so Mierendorf .

"Handys und Soziale Medien sind ohne Zweifel ein großer Bestandteil unseres heutigen Lebens geworden. Und wir alle haben mehr oder weniger damit zu tun. Lassen uns beeinflussen oder beeinflussen andere", richtete sich der Schauspieler an seine Follower. Dieser Umstand sei in seinen Augen auch völlig okay, solange dieser nicht zu Sucht werde.

Sein Appell richtete sich an die Leute, die ständig am Handy hängen: "Hier einmal ein Hinweis: Ein Theater ist kein Kino. Wir können euch sehen." Die besagten Handynutzer würden sogar durch die Dunkelheit im Saal besonders auffallen, da sie durch ihre Bildschirme quasi in ihrem eigenen Scheinwerferlicht sitzen. "Ihr klaut uns und den anderen Leuten im Saal den Fokus, die gerade eins tolles Erlebnis im Theater haben möchten."

Seine Bitte: "Leute, wenn ihr ins Theater geht, könnt ihr doch vielleicht für diesen Zeitraum, wo ihr im Saal sitzt, auf euer Handy verzichten."

Zumal das Musical durch die Rolle der Influencerin Kat (gespielt von Alexandra Kurzeja) das Thema Social Media sogar thematisiert. "Es spiegelt ja auch unsere Realität wider", so Mierendorf.

Die Inszenierung das klassische Märchen von den Gebrüder Grimm wird als modernes Musical für die ganze Familie aufgeführt, in der die Stadtmusikanten in der Hoffnung auf ein neues Leben in einer Castingshow antreten.

"Die Hamburger Stadtmusikanten" läuft noch bis zum 29. Dezember 2024 in der Komödie Winterhuder Fährhaus. Karten unter komoedie-hamburg.de