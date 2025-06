Scarface, Ghostbusters, Star Trek: Hollywood-Legende Harris Yulin (†88) ist tot

New York City (USA) - Zwar kennen nur wenige seinen Namen, doch sein Gesicht wird vielen bekannt vorkommen. Harris Yulin (†88) spielte in vielen erfolgreichen Hollywood-Streifen eine wichtige Rolle. Jetzt ist er gestorben.

Neben der unglaublichen Anerkennung, die Harris Yulin (†88) von Kritikern und Kollegen erhielt, bekam er auch einige Auszeichnungen für seine Leistungen. © EUGENE GOLOGURSKY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Laut einem Bericht der britischen Boulevardzeitung "The Sun" starb der 88-Jährige am Dienstag in seiner Wahlheimat New York City an einem plötzlichen Herzinfarkt, wie sein Manager und seine Familie der Zeitung bestätigten.

Der gebürtige Angeleno ist Zeit seines Lebens viel in der Welt umhergereist. So wohnte er auch Mitte der 1960er-Jahre im israelischen Tel Aviv, wo er auch seine Liebe zum Schauspiel entwickelte. Zuvor zog es ihn laut der Online-Datenbank "IMDB" nach Italien. Dort wollte er zunächst Maler werden, doch in einem späteren Interview verriet er: "Ich war sehr schlecht."

Michael Hoffman (68), einer der Regisseure, mit denen Yulin während seiner Karriere zusammenarbeitete, schrieb in einer Nachrede: "Harris Yulin war einfach einer der besten Schauspieler, die ich jemals getroffen habe. Seine Verbindung aus immenser Technik und einem stets frischen Entdeckergeist verlieh seiner Arbeit eine Unmittelbarkeit, Vitalität und Reinheit, die ich nirgendwo sonst erlebt habe."

Neben seiner Frau Kristen Lowman hinterlässt Yulin auch seinen Stiefsohn Ted Mineo und seinen Neffen Martin Crane.

Seine leibliche Tochter Claire Lucido, welcher er auch seine Liebe für das Schauspiel vererbt hatte, war bereits 2022 nach langer und schwerer Krankheit verstorben.