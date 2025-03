Heinz Strunk zeigt riesigen Fisch: Das ist der Grund

Hamburg - Ende März feiert Heinz Strunks Roman "Ein Sommer in Niendorf" von 2022 seine Uraufführung im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, wie der Autor am Montag selbst auf Instagram mitteilte. Bis dahin will der 62-Jährige seine Follower und Followerinnen aktiv an dem Proben-Prozess teilhaben zu lassen.