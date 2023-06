Hunde-Notfall bei Peter Plate! Rosenstolz-Musiker lässt TV-Termin sausen

Berlin - Manchmal muss man eben Prioritäten setzen: Eigentlich stand für Rosenstolz-Musiker Peter Plate (55) am Dienstag ein Interview-Termin beim MDR im Kalender. Doch seinem geliebten Hund "Jam" ging es gar nicht gut ...

Peter Plate (55) wurde als Teil der Band Rosenstolz bekannt. Inzwischen stellt der Musiker aber sein Privatleben über die Karriere. © Michael Kappeler/dpa, Screenshot/Instagram/peterplateofficial (Bildmontage)

In der Sendung "MDR um 4 - Gäste zum Kaffee" wollte Plate mit seinem Produzenten Ulf Sommer (52) über das gemeinsame Musical "Romeo & Julia - Liebe ist alles" und die dazugehörige Doku zur Entstehungsgeschichte plaudern. Doch es sollte anders kommen.

"Es gibt Tage - die braucht kein Hund und kein Mensch. Heute war so einer", beginnt Plate seine Erzählung auf Instagram. So habe er bereits zusammen mit Ulf und einer weiteren Begleiterin in der S-Bahn zum Hauptbahnhof gestanden, von wo aus es später weiter nach Leipzig gehen sollte.

Doch dann die schlechte Nachricht: "Mein Mann ruft an: Jam (unser Hund) jault vor Schmerzen und er muss asap ins MRT", fährt der 55-Jährige fort. Für den Musiker war klar: sofort raus aus der S-Bahn!

Denn, so erklärt Plate: "Ich hab mir vorgenommen: nochmal wiederhole ich nicht die Fehler meiner Vergangenheit und hier ist so ein Fall, wo privat vor dem schönsten Beruf der Welt geht."

Beim Tierarzt dann die Diagnose: Hündchen Jam hat es mit der Bandscheibe, muss operiert werden. Glücklicherweise sei aber alles gut gegangen, fügt der Berliner hinzu.

Die Fans jedenfalls stehen voll hinter der Entscheidung. "Nichts ist wichtiger als unsere Lieben ... Hut ab", heißt es etwa in der Kommentarspalte.